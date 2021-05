Possibili ritardi per la raccolta di rifiuti a Latina

LATINA – A seguito della chiusura, oggi, dell’impianto dei rifiuti gestito da Rida Ambiente ad Aprilia e dunque per cause non riconducibili ad ABC Latina, il servizio di raccolta della frazione indifferenziata in alcune aree del territorio comunale servito dal vecchio sistema (cassonetti stradali) potrebbe subire dei ritardi nella giornata di lunedì 3 maggio.

Le aree servite dal nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta non subiranno ritardi e il servizio proseguirà come da calendario.