Prevenzione del bullismo, nuovo punto di riferimento nell’area lepina

LATINA – Si terrà oggi pomeriggio un’importante conferenza online ideata ed organizzata dallo Sportello Istituzionale Territoriale di Ascolto Minori e Famiglie del Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio, dalle Istituzioni Territoriali dei Comuni Lepini, dai professionisti esperti in materia di Bullismo e Cyberbullismo, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e che vede la creazione di un nuovo punto di riferimento nell’area lepina per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Parteciperanno all’incontro, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine degli psicologi Federico Conte, Jacopo Marzetti, Garante dell’Infanzia e Adolescenza di Latina, Monica Sansoni dello sportello di Latina e diversi sindaci e assessori dei Comuni interessati.