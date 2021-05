Sabaudia si conferma Bandiera blu 2021

SABAUDIA – Anche per il 2021 Sabaudia si conferma bandiera Blu, l’importante riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education) che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione. Per la città delle dune, tra i sette comuni della provincia di Latina ha ricevere il vessillo, è il 20esimo anno consecutivo.

Il prossimo 10 maggio, in diretta Facebook, la consegna simbolica della bandiera Blu.

“Il riconoscimento della FEE assegnato anche in questo 2021, ci consente di proseguire nel percorso di valorizzazione del mare, non solo inteso quale inestimabile risorsa naturale da preservare ma altresì quale patrimonio intorno al quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso, in grado di assicurare a cittadini e turisti servizi sempre migliori che possano permettere la fruibilità del lido in assoluta sicurezza”, commentano l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri e il consigliere delegato alla sostenibilità Francesca Avagliano.

La stagione balneare di Sabaudia prenderà il via il prossimo 8 maggio e si protrarrà fino al 30 settembre, così come sancito dall’ordinanza sindacale firmata il 30 aprile scorso dal sindaco Gervasi e pubblicata sull’albo pretorio del Comune.