APRILIA – Con l’accusa di tentato omicidio è arrestato dai Carabinieri di Aprilia un 47 enne del posto, incensurato. L’uomo è accusato di aver accoltellato all’addome e al braccio, un 31 enne tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita presso nel nosocomio locale. Gli inquirenti stanno seguendo la pista della lite condominiale.