Torna in scena al Moderno di Latina la Splatters Company

LATINA – Torna in scena, dopo la pausa forzata dovuta alle restrizioni, domenica 23 Maggio in un doppio appuntamento, alle ore 16.30 e alle ore 19.00, al teatro Moderno di Latina, l’esilarante sitcom della Splatters Company diretta da Simone Finotti. “Carter Family” è una divertente sitcom americana adatta a grandi e piccini, racconta le vicende di una famiglia allargata composta da nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali. “Carter Family” è un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea, composta da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Un perfetto esempio di integrazione, sopportazione ed adattamento che fra battute e gag, ci regaleranno novanta minuti di “Normalità”. Sul palco Marilena Amodeo, Samantha Centra, Michele Guarino, Emanuele Isgrò, Roberto Mercurio, Stefano Micali, Silvia Pucci, Giulia Puzio e Marica Sarallo. Prenotando un biglietto poi, si può anche scegliere di adottare un posto vuoto. Per non disperdere le potenzialità dei posti che devono restare vuoti per il distanziamento, sarà possibile, al prezzo di un biglietto ridotto, adottare una poltrona e dare così l’opportunità ai ragazzi, disabili e normodotati, di frequentare un corso di teatroterapia. La scuola che ha aderito al progetto, legato allo spettacolo “Carter Family” è l’Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina. L’appuntamento è per domenica 23 Maggio, alle ore 16.30 e alle ore 19.00, al teatro Moderno di Latina.

Posti limitati.

Info & biglietti: Splatters Company

371.1781728 – 348.3921689 – 328.0559096 – 360.555100 – 334.1245962