Tragedia sull’Appia, la vittima è il 31enne Davide Antogiovanni di Fondi

TERRACINA – E’ Davide Antogiovanni di Fondi il 31enne morto nel terribile incidente stradale avvenuto sull’Appia nel pomeriggio di sabato. Secondo i primi accertamenti Davide viaggiava in sella alla sua moto quando, per causa che sono ancora al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul posto, si è scontrato con un’auto guidata da una donna del posto. L’impatto è avvenuto al km 98,3 dell’Appia, nel territorio di Terracina. Per il ragazzo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ora per consentire i rilievi.

La notizia dell’incidente e della morte di Davide ha fatto presto il giro della comunità attonita e sconvolta per la perdita del ragazzo molto amato e benvoluto da tutti.