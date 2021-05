Uomo gambizzato a Cisterna, i fatti nella serata di mercoledì

CISTERNA – Non si ferma la scia di violenza a Cisterna. Ieri sera un uomo di 45 anni è stato gambizzato davanti alla porta della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri intervenuti, un uomo è arrivato fuori casa della vittima in via degli Abeti a bordo di un furgone bianco, e ha esploso alcuni colpi di pistola colpendo il 45enne alle gambe. I residenti hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono interventi le forze dell’ordine oltre ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la vittima in ospedale dove è tuttora ricoverata. Sul fatto indagano i carabinieri del Comando Stazione di Cisterna in collaborazione con il Reparto territoriale di Aprilia. Non è escluso che la gambizzazione sia collegata al pestaggio avvenuto ieri mattina in pieno centro ai danni di un 31 enne. Secondo le prime testimonianze il 45enne sarebbe proprio uno dei due aggressori del 31enne.