Vaccinazione ai maturandi, tutte le indicazioni

LAZIO – Per garantire lo svolgimento dell’esame di maturità in sicurezza, la Regione Lazio ha pianificato il programma di vaccinazione per tutti gli studenti candidati all’esame. A partire dal 27 maggio sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid-19 tramite il sistema di prenotazione on line, accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado, pubbliche, paritarie e private, e i Direttori Generali e i Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, dei Policlinici Universitari e degli Ircss, sono stati informati. Secondo quanto stabilito, verrà inoculato il vaccino Pfizer, raccomandato da EMA e AIFA per le persone con un’età maggiore di 16 anni. Le somministrazioni avverranno nei giorni 1, 2 e 3 giugno dalle 8:00 alle 20:00. Con la prenotazione del primo appuntamento, sarà fissato in automatico anche il richiamo, che sarà effettuato nello stesso punto vaccinale della prima dose. Sono oltre 80 i punti vaccinali messi a disposizione, distribuiti su tutto il territorio della Regione Lazio.

La vaccinazione è libera e volontaria, per la prenotazione è sufficiente avere la Tessera Sanitaria in corso di validità, dove sono riportati il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) che si trovano sul retro della tessera, e riportarli come indicato sul sito nel corso della prenotazione.

Al termine del ciclo vaccinale, i maturandi che hanno ricevuto entrambe le dosi troveranno nel proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (accessibile con SPID o CIE) il certificato vaccinale con sigillo digitale, come previsto dal DL 52/21.

Lo comunicano in una nota gli assessori della Regione Lazio alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e al Lavoro, Scuola e Formazione della, Claudio Di Berardino.