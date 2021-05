Vaccino J&J in farmacia, in tre ore 6 mila prenotazioni nel Lazio

LATINA – Sono iniziate. alle 13 di oggi sul portale Salutelazio.it le prenotazione del vaccino Johnson & Johnson in farmacia. In tre ore sono stati 6mila i cittadini prenotati. 2.630 nella città di Roma, 1.393 nella provincia di Roma, 844 nella provincia di Latina, 680 in provincia di Frosinone, 114 nella provincia di Rieti e 188 a Viterbo.

“Un ottimo risultato che rafforza strutturalmente la rete vaccinale di prossimità”, commenta la Regione attraverso la pagina Facebook Salute Lazio.

A regime saranno oltre mille le farmacie aderenti. Per prenotare è possibile utilizzare il sito: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome e seguire la propria fascia d’età.

“Ora avanti tutta – commenta l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – recuperando anche quelle incertezze sulla vaccinazione in alcune fasce di età. Ai medici di medicina generale si stanno aggiornando gli elenchi dei loro assistiti vaccinati e prenotati, dunque sarà loro compito effettuare un recall fra coloro che non si sono vaccinati e che non risultano fra i prenotati. Questa operazione è molto importante e possono farla innanzitutto i medici di medicina generale, convincendo alla vaccinazione gli utenti che abbiano ancora dei dubbi”.