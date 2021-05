Zona pub a Latina, in caso di assembramenti scatta il contingentamento

LATINA – Questa mattina si è tenuta una riunione presso la Questura di Latina per discutere delle possibili situazioni a rischio assembramento all’interno della zona pub di via Neghelli. Alla presenza del Questore Michele Maria Spina e dei rappresentanti del Comune, della Polizia locale, di Fipe Confcommercio e Confesercenti si è deciso di avviare da domani un contingentamento dinamico degli accessi nella zona dei pub. Nello specifico, nel caso in cui le forze dell’ordine dovessero ravvisare condizioni potenzialmente pericolose dal punto di vista del distanziamento interpersonale, le stesse avranno la facoltà di transennare via Neghelli e impedire ulteriori accessi fino a quando non verrà ripristinata una situazione ritenuta non più a rischio. Sul fronte dei nuovi contagi, intanto, oggi in provincia di Latina ne sono stati registrati 182 insieme a due decessi. Il picco dei casi ha riguardato ancora Fondi, ben 31, mentre Aprilia ne ha riportati 22 e il capoluogo 21.