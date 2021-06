A Latina la finale del Contest Ore Contate

LATINA – Dopo la pausa dovuta al Covid, tornano ad accendersi i riflettori su Ore Contate, il contest letterario di Latina organizzato dal Circolo Letterario Ore Contate che consente a chiunque lo desideri di produrre un racconto partendo da un incipit scritto appositamente da Joe Lansdale, poliedrico autore e romanziere texano che ha all’attivo milioni di copie vendute in tutto il mondo. L’appuntamento è per sabato 12 giugno 2021 al giardino comunale, cuore del palazzo del comune di Latina, all’ombra della sua torre – il cui orologio è stato eletto a simbolo della manifestazione – a partire dalle ore 18.00 in presenza delle autorità si terrà la premiazione dei tre migliori racconti scelti tra i 36 giunti in finale. La giuria composta dagli organizzatori della manifestazione ha dovuto operare una durissima selezione tra più di 100 elaborati pervenuti, tutti di alto livello. L’evento – primo a ripartire in presenza nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza e in ottemperanza alle normative vigenti in materia sanitaria – richiamerà a Latina finalisti da tutte le regioni d’Italia. Ospite speciale della manifestazione sarà Mirko Zilahy che presenterà il suo ultimo romanzo L’UOMO DEL BOSCO in libreria per LONGANESI. Ore Contate è un evento ideato e organizzato da Stefania De Caro, Chiara de Magistris, Fabio Mundadori e Luca Occhi con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina