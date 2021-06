A Sabaudia la presentazione di Cethegus

SABAUDIA – Seconda tappa del tour di Cethegus, la storia da raccontare è Sabaudia, la città del litorale pontino che rientra a pieno nell’ecosistema Cethegus e che ha contribuito a dare forma al libro. Oggi, a partire dalle 18:30 presso la Corte Comunale di Sabaudia, si terrà l’evento di presentazione. Ad aprire la serata alle 18:30 il duo Andrea Tassini e Gabriele Pezone, tromba e tastiera, che eseguiranno una serie di brani tratti dalle grandi colonne sonore di Ennio Moricone. Alle 19:00 la presentazione vera e propria di Cethegus, la storia da raccontare. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, all’Assessore alle Attività Produttive, Emanuela Palmisani e al Consigliere Ente Parco del Circeo Daniela Iozzino. Illustreranno il libro gli autori Leonardo Valle e Jacopo Ripepi in presenza, mentre in collegamento ci saranno Marco Frittella, Valentina Barile e Antonio Politano. Modera il giornalista Fabio Benvenuti.

Cethegus è un libro che parte da lontano. È un’idea nata da Leonardo Valle, che la LabDFG (www.labdfg.it) ha deciso di sposare in pieno. È la storia di un console romano, Marcus Cornelius Cethegus, che fu tra i primi ad avviare le opere di bonifica dell’Agro Pontino. È un viaggio nella storia, nell’identità dei popoli di ieri e di oggi, un itinerario che traccia i sentieri che abbiamo attraversato in questi mesi terribili di chiusure, restrizioni e autocertificazioni.

“Raccontare il territorio è un atto sempre più necessario, testimonianza imprescindibile per le giovani e future generazioni, chiamate a conoscere e a prendersi cura delle tante meraviglie che l’Agro Pontino custodisce – commenta il sindaco Gervasi – Vorrei ringraziare l’editore, gli autori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di Cethegus, un viaggio straordinario nella nostra terra, nella sua identità, tra peculiarità acclarate e potenzialità in via di definizione. La mia riconoscenza in particolar modo per aver saputo leggere la nostra Sabaudia e la sua forte vocazione sportiva, che sempre più sta emergendo e che assieme alle tante ricchezze architettoniche, storico-archeologiche, naturalistiche e culturali, impreziosisce la nostra comunità, rimarcando con forza la sua natura accogliente”.