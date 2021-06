Arrestato ad Aprilia rapinatore seriale latitante

LATINA – La Polizia di Latina questa mattina ha arrestato un cittadino albanese, S.E. di 54 anni, gravato da un provvedimento di carcerazione per l’espiazione della pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione. L’uomo, con la complicità di alcuni suoi connazionali, si era specializzato in reati contro il patrimonio quali ricettazione, furto e non disdegnava le rapine in ville dei castelli romani.

Nel gennaio 2008, mentre stava consumando l’ennesima rapina in villa a Velletri, lo straniero è stato colpito alla spalla e alla gamba da due colpi di pistola esplosi dal proprietario dell’immobile. Sebbene a seguito di tale infortunio fosse rimasto claudicante, il rapinatore non aveva comunque rinunciato alla carriera criminale, fornendo il suo contributo in veste di autista e da palo per il sodalizio criminoso.

I poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno quindi intrapreso articolate e meticolose indagini finalizzate ad individuare il soggetto ed è stato quindi scoperto un appartamento ad Aprilia in uso ad alcuni suoi congiunti e nella mattinata odierna gli sforzi sono stati premiati. Dopo ripetuti servizi di appostamento e pedinamento, convinti della sua identità – testimoniata anche dalla sua camminata claudicante – i poliziotti si sono determinati a bloccarlo e condurlo presso il Commissariato di Cisterna.

Una volta ultimati i riscontri dattiloscopici, si è avuta conferma che si trattava proprio della persona ricercata, che è stata quindi trasferita presso la Casa Circondariale di Vasto dove sconterà la pena.