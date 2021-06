LATINA – Dal primo giugno sono ripartiti ufficialmente anche gli stabilimenti balneari. Pienone sulle spiagge in questi due giorni, complici le temperature già estive e la festa del 2 giugno. Per capire come è iniziata questa stagione e quali sono le prospettive future, abbiamo parlato con il direttore del Miramare, l’hotel che si trova a Capoportiere a Latina, Alessandro Giuspino, su Radio Immagine.

