Controlli del Nas sulle ambulanze, a Latina ispezionati 17 mezzi

LATINA – Diciassette ambulanze sono state ispezionate dai carabinieri del Nas di Latina nel corso di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel settore della sicurezza sanitaria con la verifica degli standard di sicurezza ed igiene dei veicoli impiegati nel trasporto e soccorso sanitario. In tutta Italia sono state controllate 1.297 ambulanze impiegate in servizi di emergenza – urgenza sanitaria e nel trasporto di infermi, individuando 160 mezzi non conformi alle normative. Contestate 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, mancanza di idonee procedure di pulizia e sanificazione dei mezzi sanitari, presenza di parti arrugginite e incrostate, impiego di mezzi privi di autorizzazioni e requisiti per svolgere adeguatamente il trasporto di malati.

A Latina al termine della verifiche eseguite dai carabinieri guidati dal comandante del Nas, Felice Egidio, due persone sono state segnalate alla autorità giudiziaria, una per aver detenuto farmaci scaduti e l’altro per il mancato aggiornamento del DVR sui luoghi di lavoro. Irrogate anche tre violazioni amministrative per carenze strutturali dei locali destinati al personale sanitario e per la presenza di parti arrugginite e incrostate sui mezzi di soccorso.