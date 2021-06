Covid, 0 decessi e ricoveri in provincia, ma salgono i contagi: oggi sono 20

LATINA – Ancora zero decessi in provincia di Latina per Covid, ma risalgono i contagi. Sono 20 quelli segnalati oggi dal bollettino della Asl di Latina. Nessuno è stato ricoverato, e per quanto riguarda i guariti nella giornata di ieri il numero è pari a 160, mentre 5.252 sono le dosi di vaccini anti-Covid somministrate sempre ieri negli hub pontini.

I nuovi casi di positività si son registrati: 1 ad Aprilia, 3 a Cisterna di Latina, 1 rispettivamente a Cori, Fondi e Formia, 7 a Latina, ancora 1 rispettivamente a Norma, Pontinia e Sabaudia, 2 a Sezze e 1 a Terracina.