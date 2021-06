Covid, 1 solo caso e 131 guarigioni

Nel Lazio sono emersi da quasi 24mila test 91 nuovi contagi da Coronavirus. Registrati inoltre 5 decessi, 123 guariti, 30 ricoverati in meno per un totale di 224 e 10 terapie intensive in meno per un totale di 64. Il valore Rt è a 0,66, l’incidenza è a 12,83 su 100mila abitanti. In provincia di Latina, invece, si è registrato appena un caso, ad Aprilia, insieme a 131 guarigioni. Segnalati inoltre un solo nuovo ricovero, nessun decesso e 5266 vaccinazioni.