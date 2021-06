Covid nel Lazio, D’Amato: “Bisogna correre più della variante”

LAZIO – Il Lazio è la prima regione italiana per il ciclo completo vaccinazione degli over 12. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato, aggiungendo che nell’ultima settimana è stato superato il valore target del 27%. “Bisogna correre più della variante delta – ha affermato D’Amato – ci servono 100mila dosi di Pfizer entro luglio, altrimenti dovremo spostare di una settimana le prenotazioni delle prime somministrazioni con Pfizer del periodo 11/15 luglio”. Già nei giorni scorsi l’assessore regionale aveva ribadito l’importanza di non rallentare con le somministrazioni e di “utilizzare tutti i vaccini a disposizione completando il percorso vaccinale” per arginare la diffusione della variante Delta.

Resta dunque un nodo importante quello delle dosi di Pfizer dopo che già la Regione è stata costretta a sospendere e spostare le somministrazioni del siero anti-Covid per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Per quanto riguarda i numeri sono più di 4,9 milioni le somministrazioni effettuate in tutta la regione dall’inizio della campagna. Il “Lazio è la prima regione italiana per ciclo completo di vaccinazione over 12 – ha commentato l’assessore alla Sanità -. Nell’ultima settimana superato il valore target del 27%”.