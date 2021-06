Covid, zero contagi e zero decessi in provincia di Latina

LATINA – Zero decessi e zero nuovi contagi Covid in provincia di Latina. E’ quanto emerge dal consueto bollettino della Asl, secondo il quale si sono registrati tre ricoveri e 23 nuovi guariti. Il numero di vaccinazioni in un giorno ha raggiunto quota 3560.

LAZIO – Sono 111, su oltre 9 mila test, i nuovi casi positivi di Covid nella regione lazio. 6 i decessi e 454 i ricoverati. I guariti 428, le terapie intensive sono 94 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. Il numero dei positivi – specifica la Regione – è il più basso da agosto 2020. Inoltre la campagna vaccinale sta andando spedita: da ieri a mezzanotte si sono registrate 120mila prenotazioni nella fascia d’età 17/24 anni.