Cyberbullismo e tutela della vita digitale del minore: webconference il 14 giugno

Un approccio interdisciplinare per Il contrasto e la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e della tutela della vita digitale del minore. E’ l’intento della webconference del prossimo 14 giugno in occasione della presentazione del volume “La tutela della vita digitale del minore”.

La prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo, quale atto aggressivo, prevaricante o molesto, ripetuto, compiuto tramite strumenti telematici (sms,e-mail, siti web, chat, ecc., ecc.) è il principale argomento affrontato nella webconference del 14 giugno alle ore 16 in diretta facebook, organizzato da parte della ONG Steadfast in occasione della presentazione del volume “La tutela della vita digitale del minore ” a cura di Fabio Di Resta, presidente dell’associazione EPCE (European Privacy Centre). Evento destinato in via principale alle “principali agenzie educative” alle quali la nostra società affida l’educazione delle nuove generazioni: la scuola e la famiglia. L’iniziativa si pone infatti anche la finalità di illustrare un quadro complessivo a queste strutture a svolgere meglio la loro funzione, mettendole in grado di comprendere fenomeni essenziali come quelli legati ai pericoli dell’età digitale, in una transizione digitale appena avviata e destinata a durare e a caratterizzare il funzionamento delle nostre società. “Agenzie educative” e non solo, questa la platea alla quale l’iniziativa pensa di rivolgersi con una funzione di informazione trasversale e infrasettoriale, comprende anche: avvocati, docenti universitari, tecnici informatici e gli “scienziati sociali“, inclusi anche gli psicologi impegnati oggi nell’arduo compito di rivolgersi alle giovani generazioni per prepararle alla sfida della società digitale.

La Webconference dal titolo “Come accompagnare il minore nel mondo digitale? Problematiche connesse al cyberbullismo“ con il coinvolgimento di qualificati relatori istituzionali, affronterà questa grave forma di violenza psicologica, fornendo strumenti e consigli pratici unitamente ai mezzi giuridici utilizzabili per contrastare il fenomeno . Gli argomenti già trattati nel volume saranno oggetto di ulteriore approfondimento, il cyberbullismo sarà esaminato in modo poliedrico ed interdisciplinare analogamente ai vari aspetti della vita digitale del minore.

