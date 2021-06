Due rotatorie sulla Monti Lepini, investimento da 1,5 milioni di euro

MONTI LEPINI – Un investimento di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di due rotatorie nel tratto di Priverno della Via dei Monti Lepini. L’intervento che mira ad aumentare la sicurezza della statale nel tratto avrà da una parte lo scopo di ripristinare la continuità della SS156 e interconnettere la statale con la SS156variante, ripristinando di fatto l’accessibilità del territorio del Comune di Priverno. La rotatoria avrà un diametro di 40 metri è al momento in fase di progettazione e potrà essere realizzata nei primi mesi del 2022. La seconda rotatoria sarà realizzata al km 21,955 in sostituzione dell’attuale intersezione a raso ed è al momento in fase avanzata di progettazione e i lavori sono previsti per la fine dell’anno.