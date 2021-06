Elaborazione del Lutto: Le perdite al tempo della pandemia, il convegno a Latina

LATINA – Domani 1° luglio il Consultorio diocesano familiare “Crescere Insieme” presenterà il progetto Elaborazione del Lutto: Le perdite al tempo della pandemia con tutte le implicazioni che ne derivano circa gli aspetti psico-socio-esistenziali. L’incontro si terrà a partire dalle 17.30 presso la Curia vescovile di Latina (entrata da Piazza Paolo VI).

Gli organizzatori hanno spiegato che per rispettare le norme anti Covid-19 è richiesta la prenotazione all’evento con messaggio WhatsApp al numero 0773-4068004. È contemplata l’attivazione della modalità online in caso di esaurimento dei posti in presenza. Per essere aggiornati su questa eventualità basterà consultare il sito www.diocesi.latina.it o il canale YouTube della diocesi.

Si tratta di un progetto, finanziato dall’8xmille alla Chiesa Cattolica, che dallo scorso anno analizza dati e situazioni che trovano origine negli eventi personali correlati al tempo della pandemia. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi saranno aperti dal vescovo di Latina Mariano Crociata con una riflessione su La perdita dalla prospettiva spirituale. A moderare le relazioni sarà la professoressa Susanna Bianchini, responsabile Area Psicologica del Consultorio diocesano, cui sono affidate le conclusioni dopo gli altri interventi delle psicoterapeute Roberta Salvatori, Paola Fulignoli, Giovanna Prosseda, Daniela Di Legge, e del direttore della Caritas diocesana di Latina Angelo Raponi. Interventi che illustreranno i dettagli del progetto, i dati sulle nuove povertà determinate dalla pandemia e alcune testimonianze sul fenomeno.