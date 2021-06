Il Covid arretra: appena 68 positivi in tutto il Lazio. Zero i decessi

LAZIO – Non accadeva da agosto 2020, nel lazio ieri si sono registrati solo 68 nuovi casi di covid, segno che qualcosa sta cambiando e la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti. Il bollettino regionale inoltre non riporta nessun decesso e i guariti sono a quota 188. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,2%. I ricoveri ospedalieri sono 300 (-20 rispetto a ieri), mentre i posti letto occupati in terapia intensiva restano 77.

In provincia di Latina sono soltanto sei i casi, distribuiti in altrettanti comuni. Un solo contagio ciascuno dunque per Cisterna, Fondi, Latina, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sezze. Il totale dall’inizio di giugno è di 324 casi. Non si sono verificati decessi e neanche ricoveri ospedalieri.

In merito alle vaccinazioni, si prosegue speditamente al ritmo di circa 5mila al giorno. Nelle ultime 24 ore le somministrazioni sono state in particolare 5.307, per un totale in provincia di circa 335mila e più di 110mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Nel Lazio le somministrazioni di vaccino complessive sono quasi 4,6 milioni, con oltre 1 milione e mezzo di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Con la giornata di ieri si sono inoltre conclusi i due Junior Day Pfizer riservati ai ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 16 anni. I ragazzi hanno aderito molto bene all’inziativa e si raggiungerà il totale di 40mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di vaccino.

Un’altra novità riguarda il certificato vaccinale: coloro che hanno completato il percorso e quini effettuato entrambe le dosi, riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms. Un servizio in piu’ che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid che in questi giorni hanno ricevuito, aull’App Io il messaggio con il certificato vaccinale completo di qrcode e numero identificativo.