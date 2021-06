Incidente sulla Pontina, strada chiusa. Due i feriti, uno in codice rosso

E al momento di due feriti in codice rosso il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 54 della via Pontina in direzione di Roma.

Sul posto per effettuare i rilievi e prestare i primi soccorsi sono giunti gli agenti di polizia stradale di Aprilia e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire al pronto soccorso gli occupanti di una Lancia Y che a seguito della carambola che ha visto coinvolto tre vetture, si è ribaltata sulla corsia di sorpasso.

Lunghe code si registrano in direzione della capitale. Il traffico è stato interdetto all’altezza del km 54 ad Aprilia e deviato nello svincolo per Castelverde Nord.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.