A scuola d’estate. L’Ic Prampolini di Latina, per il secondo anno, organizza il Campus

LATINA – L’Istituto comprensivo Prampolini di Latina aderisce al Pon estate del Ministero dell’istruzione e apre le porte della scuola anche nei prossimi mesi. “L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi in attività che siano sì educative, ma anche di svago. E le proposte sono tantissime”. Così come accaduto lo scorso anno con il progetto “Tana libera tutti”, anche in questa estate 2021 l’Istituto per due settimane, coinvolgerà gli studenti, dai più piccoli dell’infanzia, fino alle medie.

Ma qual è l’idea dell’istituto comprensivo Prampolini? Ce lo ha raccontato in diretta su Radio Immagine, il vicepreside dell’istituto comprensivo Prampolini di Latina, Lorenzo Iannelli