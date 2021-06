Minaccia di morte l’ex moglie, arrestato 39enne di Cisterna

CISTERNA – Aveva minacciato di morte l’ex moglie che aveva presentato diverse denunce. alla fine, un 39enne di Cisterna è stato arrestato in flagranza di reato, dai Carabinieri. La vittima aveva già sporto denunce al comando, per analoghi episodi. Da lì sono partite le indagini terminare con il provvidenziale e tempestivo intervento di oggi. L’arrestato si trova ai domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.