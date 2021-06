Panorama lascia Latina, la chiusura il 31 luglio

Panorama chiude al pubblico dal prossimo 31 luglio. Lo ha reso noto la stessa azienda nell’incontro che si è svolto ieri con i sindacati che ieri sera hanno tenuto un sit di protesta davanti al centro commerciale: “Siamo preoccupati per le sorti dei 74 dipendenti – dicono i segretari di Filcams, Fisascat e Uiltucs – e apriamo lo stato di agitazione mettendo in campo iniziative di protesta volte a sensibilizzare l’attenzione delle Istituzioni e della cittadinanza su una vicenda grave e delicata che rischia di mettere in assoluta difficoltà tante famiglie del territorio. Restiamo comunnqe disponibili ad un confronto con le Istituzioni coinvolte, Prefetto e Sindaco di Latina per provare a trovare soluzioni condivise a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.