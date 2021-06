Pontino arrestato in Toscana con 125 chili di droga

Un 58enne di Latina è stato arrestato in Toscana dopo essere stato trovato in possesso di 125 chili di hashish. A smascherarlo è stata la polizia stradale, in un posto di blocco all’altezza del casello autostradale di Firenze Nord: gli agenti hanno perquisito il Ducato dell’uomo rinvenendo in un doppiofondo la scorta di droga, suddivisa in 26 buste di cellophane. Si è poi scoperto che il mezzo era stato rubato due mesi fa nel capoluogo pontino.