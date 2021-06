Rapina in villa a Cori ieri pomeriggio, è caccia ai malviventi

CORI – Sono andate avanti praticamente tutta la notte tra Cori e Giulianello le ricerche dei banditi che ieri pomeriggio hanno tentato una rapina in una villa di via del Quarticciolo, una traversa della provinciale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, il colpo è fallito e i malviventi si sono dati alla fuga dal giardino sul retro della casa. Secondo una prima ricostruzione, quando i proprietari sono tornati a casa si sono trovati faccia a faccia con i bambini e hanno iniziato a urlare per attirare l’attenzione. I ladri hanno così deciso di fuggire dal retro della villa, comparendo nei campi circostanti. I carabinieri agli ordini del tenente colonnello Barbera controlleranno anche le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza delle villa, sperando così di risalire ai malviventi.