San Felice Circeo, sequestrato serbatoio Gpl interrato

SAN FELICE CIRCEO – Trovato nel porto di San Felice Circeo un serbatoio semipieno GPL di 1000 lt in area in concessione demaniale marittima nel Piazzale Enrico Fabrizi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di San Felice Circeo con il supporto del superiore Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina che hanno costatato l’innovazione abusiva sulla Concessione Demaniale Marittima in prossimità dell’attività di ristorazione. Oltre a ciò, poiché all’atto del controllo il concessionario non ha esibito le autorizzazioni per il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio e per la pubblica incolumità, gli uomini della Guardia Costiera hanno richiesto l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco i cui accertamenti sono ancora in corso di definizione. Il serbatoio ieri pomeriggio è stato isolato e messo in sicurezza e sottoposto a sequestro preventivo. Denunciato il titolare della concessione alla competente Procura della Repubblica di Latina