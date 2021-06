Serra di marjuana in casa, arrestato 41enne di Sezze

SEZZE – I Carabinieri di Sezze questa mattina hanno arrestato in flagranza di reato, un 41enne del luogo. I militari, a seguito di perquisizione domiciliare hanno trovato 2 bustine in cellophane contenenti più di 30 grammi di marijuana, ed 1 pacchetto di sigarette con dentro alcuni grammi dello stesso stupefacente, oltre ad un bilancino elettronico di precisione utilizzato per suddividere e pesare le dosi destinate allo spaccio.

La successiva perquisizione eseguita presso una seconda casa di proprietà del 41enne, ha permesso di scoprire la presenza di una “serra” destinata alla coltivazione di piante di marijuana, attrezzata con apparecchiature elettriche dedicate, con 80 piante di marijuana suddivise tra 51 di 30 centimetri, 8 di 35 e 21 di 60 centimetri, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.