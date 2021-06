Tentato furto all’autolavaggio: quattro arresti ad Aprilia

APRILIA – Quattro persone, tra cui una donna e un minore, sono state arrestate la scorsa ad Aprilia dai Carabinieri per il reato di furto aggravato in concorso. I malviventi, tutti del posto, sono stati sorpresi mentre erano intenti a scassinare i distributori automatici di un autolavaggio del posto, dai quali avevano già sottratto € 800. Questa mattina per i maggiorenni è stato celebrato il rito direttissimo che si è concluso con la convalida di tutti gli arresti e per uno dei tre è stata disposta la misura dei domiciliari, mentre il minore è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza.