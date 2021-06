Terracina, aggredisce un uomo per rubargli il cellulare, arrestata una donna

TERRACINA – I poliziotti del Commissariato di Terracina hanno arrestato una 43enne residente in provincia di Frosinone. La donna, nella centralissima via Mazzini, ha aggredito una cliente di un bar procurandole contusioni multiple per poi fuggire dal posto dopo aver sottratto alla vittima il telefono cellulare. L’intervento immediato sul posto ha consentito ai poliziotti di acquisire le descrizioni dell’autrice della rapina, che è stata rintracciata poco distante con ancora nella borsa il telefono sottratto alla vittima.

Durante le fasi del controllo, la donna ha inveito e aggredito anche i poliziotti e pertanto, accompagnata in Commissariato, è stata arrestata per rapina, lesioni personali dolose, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e la donna ha l’Obbligo di presentazione alla p.g. del luogo di residenza, in attesa del processo fissato per il prossimo mese di ottobre.

Nei suoi confronti, inoltre, il Questore ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Terracina per tre anni.