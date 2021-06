Torna in scena al Moderno questa sera Palco 19

LATINA – Un primo passo verso il ritorno alla normalità”, è con queste parole che Simona Serino, direttrice del Palco 19, presenta i due spettacolo che andranno in scena questa sera al Teatro Moderno di via Sisto V a Latina, alle ore 16 e alle ore 19. Nel primo appuntamento si esibiranno i ragazzi della scuola in uno spettacolo che è l’adattamento comico della stessa regista de “La Divina Commedia”, mentre alle 19 l’ingresso è dedicato al pubblico più adulto che vorrà assistere ad un esilarante giallo comico, dal titolo “Io non sono stato”.

La prima performance è già già sold out da due settimane, ed è realizzata dal gruppo Young del Laboratorio Teatrale di Via Cerveteri, un dovuto omaggio al Sommo Poeta che quest’anno compie 700 anni dalla sua dipartita. “Si è voluto approcciare all’Opera con rispetto ma anche con lo sguardo ironico che è la cifra stilistica caratteristica di Palco 19”, spiega la stessa direttrice che negli anni ha abituato il pubblico a letture nuove e originali di testi importanti. Sul palco 16 giovani attori, dai 9 ai 14 anni, che studiano recitazione da diversi anni e che riescono ad interpretare con sicurezza e personalità i personaggi più famosi che abitano l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

Alle 19 invece il sipario si aprirà sulla scena dello spettacolo degli adulti “Io non sono stato”. Si tratta di un giallo comico che è il libero adattamento dell’opera di Lynn ispirata al famoso gioco da tavolo Cluedo, dove in un’ora e mezza 10 attori tengono lo spettatore sospeso nel dubbio di chi sia l’assassino. Un allestimento che ha visto il gruppo prepararsi per oltre un anno e mezzo, e che domani tornerà a regalare al pubblico la magia del racconto dal vivo.

“Tornare in teatro dopo quasi 2 anni – spiega la registra Simona Serino – per noi significa moltissimo. Per chi vive di creatività, l’ossigeno è rappresentato

dall’obiettivo finale di emozionare un pubblico. In questi lunghi mesi siamo riusciti a respirare grazie alla costanza e alla passione di tutti gli allievi che hanno continuato a resistere e a studiare su zoom, attraverso modalità nuove che per loro natura poco si adattano alle necessità specifiche del teatro, e che però siamo riusciti comunque a declinare in modo utile e funzionale. Questi due spettacoli sono figli di tutto questo”. La prenotazione è obbligatoria al 392.3282261.