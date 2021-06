Traffico ferroviario bloccato, trovato cadavere a Priverno

LATINA – Traffico ferroviario completamente bloccato poco dopo Priverno per il ritrovamento di un cadavere. Sul posto è attesa l’autorità giudiziaria, e i treni sono bloccati. “Il traffico è sospeso tra Latina e Monte San Biagio – spiegano da Trenitalia – ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Intanto i convogli diretti a Napoli, da Roma, passano via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I passeggeri in partenza da Roma e diretti a Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Sono stati attivati i servizi di smart caring e quello sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Latina e Monte San Biagio