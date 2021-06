Traffico intenso sulla Pontina per lavori sull’asfalto e per un incidente

APRILIA – Code di oltre un’ora sulla Pontina in direzione Roma all’altezza di Aprilia per i lavori di rifacimento della carreggiata tra Campoverde e via del Genio Civile. Il traffico è paralizzato dal km 50 e si viaggia su una sola corsia. Al km 31, invece, un incidente che ha coinvolto tre auto sta bloccando la circolazione. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Stradale di Aprilia.