Vaccinazioni per i dipendenti delle Pmi al via ad Aprilia

APRILIA – Il punto di vaccinazione per le micro, piccole e medie imprese apre ad Aprilia, all’interno dell’area industriale del Consorzio CIAP, nella struttura del Punto Ristoro, in via della Meccanica 38. Così come dalle premesse della Determinazione della Regione Lazio del 24 maggio, le principali associazioni datoriali hanno dato luogo al progetto di vaccinazione dei lavoratori, con una modalità di condivisione non certo usuale. Infatti, ciascuna associazione ha aderito alla proposta di dare la possibilità alle aziende di velocizzare il processo di vaccinazione del proprio personale, garantendo così una maggiore certezza della produzione.

Le associazioni aderenti al progetto sono: Confapi Latina, Consorzio Ciap, Unione Artigiani Italiani, Impresa, Claai Assimprese Lazio Sud, Federlazio, Confcommercio Imprese Per L’italia Lazio Sud, Unindustria, Aprilia In Latium.

Ogni datore di lavoro potrà semplicemente offrire un canale preferenziale a cui ciascun lavoratore può aderire volontariamente. Le prenotazioni si raccolgono sul sito www.iomiproteggoinazienda.it previa richiesta da parte del datore di lavoro di un codice identificativo da richiedere alla propria associazione datoriale.

La ASL di Latina fornirà gratuitamente il vaccino VAXZEVRIA da somministrare, mentre saranno a carico delle aziende i costi del servizio. All’iniziativa coordinata dai presidenti Michele Volpe (Confapi Latina) e Marco Braccini (Consorzio CIAP) partecipa con il patrocinio il Comune di Aprilia e nello specifico l’assessorato alle attività produttive per il tramite dell’assessore Alessandro D’Alessandro. Il Rotary Club di Aprilia Cisterna metterà a disposizione personale volontario per favorire i flussi nella struttura individuata.

Michele Volpe, presidente di Confapi Latina ha espresso grande soddisfazione per il risultato di questa azione sinergica: “è la dimostrazione della capacità delle nostre Associazioni di mettere in campo risposte immediate ed efficaci alle necessità urgenti delle aziende che rappresentiamo, e che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale del nostro territorio e del Paese. Ancora una volta dimostriamo di essere in grado di affiancare e collaborare attivamente con le Istituzioni in un momento così difficile della storia italiana e dell’economia del Paese.”

Per le prenotazioni contattare urgentemente la propria associazione datoriale.