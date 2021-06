Vaccini anticovid, ad agosto inizierà la chiusura degli hub nel Lazio

LAZIO – “Entro l’8 agosto sarà raggiunta la prima fase di immunizzazione di massa e inizierà la chiusura degli hub”: questo il prossimo obiettivo del Lazio. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che fissa i prossimi paletti della campagna vaccinale che corre spedita in queste ultime settimane. Quella di ieri è stata un’altra giornata record grazie alle 66mila dosi somministrate che fanno salire a 3,9 milioni il numero delle prime dosi inoculate. La nuova fase della campagna vaccinale dovrebbe così entrare nel vivo dall’inizio di agosto. Con la progressiva chiusura degli hub, ha spiegato sempre D’Amato, “sarà mantenuta in piedi la rete vaccinale dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie”.

E allora per sapere come stanno andando le cose in farmacia, abbiamo parlato stamattina in diretta su Radio Immagine con la dottoressa Amelia Fontana della Farmacia Fontana.

