85 arresti dei Carabinieri di Palermo, tra loro 3 pontini

LATINA – Tocca anche Latina l’indagine dei Carabinieri di Palermo che ha portato all’arresto di 85 persone. Sono tre i pontini finiti agli arresti oggi nell’ambito dell’operazione Partinico. I reati vanno dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di droga, armi, estorsione e corruzione.

Gli arrestati pontini sono: Pietro Canori, originario di Priverno, ritenuto responsabile di associazione finalizzata alla commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti. Canori è considerato, dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, un fornitore stabile di cocaina che approvvigionava il gruppo siciliano anche attraverso canali esteri. Le forniture venivano dissimulate con fittizie compravendite di vini. Canori aveva anche contatti diretti con Michele Vitale, esponente di spicco della famiglia mafiosa dei Fardazza, ma anche con Salvatore Leggio e Maria Rita Santamaria, per questioni relative al traffico di droga gestito dal gruppo. Nel 2019 era stato arrestato dalla Squadra anticrimine della Questura di Latina in esecuzione di un’ordinanza della Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma, per scontare una condanna a sette anni di reclusione per spaccio di droga. Gli altri due arrestati sono due corrieri pontini, Alessio Antonacci, 43 anni nato a Sezze, e Stefano Carocci, classe ’82, di Latina. “L’attività tecnica dimostra tra l’altro come i due corrieri di chiare origini laziali avessero effettuato una pluralità di viaggi per conto di Gioacchino Guida, trasportando e movimentando, in un arco temporale determinato ma esteso, ingenti flussi di cocaina sulla tratta Latina o territori circostanti – Partinico, in cambio di denaro provento dello spaccio. Nei confronti dei due in data 24.1.2019 e 21.2.2019 i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina hanno sequestrato, in due distinte operazioni, la somma di denaro contante di Euro di 145.000 e 125 mila Euro”, si legge nella nota dei Carabinieri.