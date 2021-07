A San Felice Circeo arriva il Tts Food

SAN FELICE CIRCEO – Da oggi e fino al 18 luglio San Felice Circeo ospiterà il format più gustoso d’Italia, il Tts food. Ai piedi della Maga Circe, 23 Street Chef si daranno battaglia tra padelle e fornelli. Posizionati a cerchio, lungo il perimetro interno della pineta (Piazza Italo Gemini), situata nel cuore del Circeo, sotto l’ombra dei maestosi pini verrà allestito il più grande villaggio street food mai organizzato nell’Agro Pontino. Un’occasione da non perdere per una piacevole passeggiata alla ricerca del piatto più interessante. Potrete rilassarvi al fresco, comodamente seduti nei tanti tavoli messi a disposizione, ascoltando buona musica. Verranno offerti momenti di spettacolo per grandi e piccini, live music, artisti circensi e fire show. Un allestimento illuminotecnico creerà un’atmosfera fiabesca dove le parole d’ordine saranno solo due… buon cibo e tanto divertimento.

Ne abbiamo parlato su Radio Immagine con uno degli organizzatori, Luigi D’Amico

Il villaggio aprirà alle 17:00 per iniziare con ottimi aperitivi, spritz, mojito e cuba libre accompagnati da ottima musica e fritti appena fatti. L’ingresso è libero