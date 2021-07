Alla ex Nalco di Cisterna arriva Plasta Rei: ieri la firma

CISTERNA – È stato formalizzato ieri pomeriggio il passaggio del ramo di azienda Nalco di Cisterna di Latina alla società Plasta Rei del gruppo che fa capo all’imprenditore Francesco Borgomeo. La nuova proprietà si è impegnata al mantenimento di tutti i posti di lavoro, analogamente a quanto avvenuto per tutte le altre operazioni di ristrutturazione industriale guidate da Francesco Borgomeo. Anche Nalco, sarà oggetto di un piano di riconversione alla Circular Economy nel quale avranno un ruolo centrale le professionalità acquisite negli anni dal personale attualmente in servizio.

È lo stesso percorso compiuto dalla Marazzi Sud di Anagni, divenuta Saxa Gres passando dalla produzione di ceramiche da interni a quella di gres porcellanato da esterni con componenti provenienti dal ciclo di recupero dei rifiuti; stessa strategia che ha consentito alla ex Ideal Standard di Roccasecca di convertirsi nella Grestone, passando dalla produzione di sanitari a quella di sampietrini in pietra ceramica. Nalco, nel suo passaggio alla Plasta Rei, lascerà la produzione di additivi chimici per caldaie industriali e si convertirà nella produzione di moderne bioplastiche attraverso un processo del tutto nuovo, basato sul recupero chimico anziché quello meccanico, come stanno invece facendo tutti. Infatti, i procedimenti tradizionali consentono di recuperare solo una percentuale della plastica e, ad ogni passaggio, la qualità del prodotto degrada. L’intuizione consiste nell’utilizzare i reattori chimici per produrre polimeri, sia da plastica riciclata, sia da organico, sia da mix di plastica ed organico. Solo la chimica può permettere di recuperare in maniera completa tutti i tipi di plastica e produrre granuli green, per la nuova plastica con qualità identiche al prodotto iniziale. Il tutto all’interno di un ciclo virtuoso che punta al risparmio delle materie prime, il rispetto dell’ambiente, l’utilizzo di materie prime che provengano da altri cicli produttivi dandogli una seconda vita. Nalco è un colosso chimico con 165 fabbriche nel mondo. Sul territorio è una realtà produttiva storica della provincia di Latina, considerata non più strategica dalla multinazionale alla quale finora è appartenuta. Ha cessato la produzione il 16 aprile scorso lasciando spazio ai lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito. La riconversione progettata da Francesco Borgomeo la proietterà al centro della nuova economia circolare assicurandole almeno un’altra generazione di attività industriale. La cessione di Nalco a Plasta Rei conclude un lungo e delicato lavoro di avvicinamento tra le parti, al quale hanno dato il loro fondamentale apporto i sindacati, Unindustria e la stessa azienda cedente. La Nalco Water Italy e la controllante americana Ecolab infatti hanno avuto un ruolo collaborativo, non sempre riscontrabile in operazioni di questo genere.

Chi è Plasta Rei?

Plasta Rei è una New.co. fondata per l’occasione da Francesco Borgomeo: 54 anni, nato a Firenze, è laureato in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. In seguito, ha perfezionato gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, alla Columbia University di New York e alla UCD di Dublino. Le sue prime esperienze di lavoro sono state al Censis di Giuseppe De Rita e al CNEL. A 29 anni ha rilevato l’Irses, Istituto di Ricerca fondato dal padre Luca e lo ha trasformato in una società all’avanguardia per la consulenza e l’intervento nelle riconversioni e ristrutturazioni aziendali. Borgomeo ha sviluppato una grande expertise nell’attrazione di investimenti, assistendo diverse multinazionali nella localizzazione delle loro sedi di produzione in aree del Centro Sud, nella definizione di progetti comunitari per lo sviluppo di piccole e medie imprese, ma anche di fusioni, acquisizioni e partnership industriali. Tra i clienti di Irses arrivano a figurare player di prestigio come Enel, Eni, Wind, Glaxo Smith Kline, IBM e Gruppo Cos, portando la società ad essere partecipata dalla Nomisma guidata da Paolo De Castro.

Dalla consulenza, Borgomeo passa ad essere lui stesso imprenditore industriale, compra la sua prima fabbrica all’età di 40 anni, e la ristruttura da capo a piedi. Nel corso degli anni dà lavoro a 400 operai e arriva a fatturare 50 milioni l’anno, in Italia ed all’estero. È nel 2015 che riconverte lo stabilimento ex Marazzi Sud di Anagni, dando inizio alla nuova avventura. Interamente costruita intorno ai principi dell’economia circolare applicati alla Green economy nel settore delle superfici ceramiche. Francesco Borgomeo sviluppa una filosofia industriale: riciclare, riutilizzare, recuperare materiali di scarto in processi virtuosi per realizzare nuovi prodotti alta di gamma.

“Scriveremo un pezzo della storia sulla nuova plastica”, le dichiarazioni di Borgomeo “In provincia di Latina va in scena un altro tassello della vera transizione ecologica nelle stesse ore in cui in provincia di Frosinone si discute del Biodigestore del Gruppo A2A, con la partecipazione di Saf e del gruppo Saxa, pianificato ad Anagni da Borgomeo che è riuscito ad attrarre il gigante pubblico lombardo (A2A ha 13mila dipendenti con un fatturato di 7,3 miliardi di euro). La Ecolab Nalco, chiudendo a Cisterna di Latina ha avuto la sensibilità di favorire un progetto che Borgomeo ha disegnato sempre nel solco dell’economia circolare. Perche Plasta Rei? “Plasta Rei, evoca il “tutto scorre” di Eraclito, è la filosofia del divenire, che è la filosofia alla base dell’economia circolare. Il mondo non si può più permettere di pensare in maniera lineare, prendendo le materie prime dall’ambiente, e alla fine vita del prodotto, buttando il rifiuto nell’ambiente. L’ho dimostrato con la pietra ceramica, con il biogas da organico, ed ora con la plastica che soffoca i mari e la terra.” Cosa si farà qui a Cisterna? “Non voglio essere presuntuoso, ma scriveremo un pezzo di storia della trasformazione della plastica. E questi lavoratori straordinari per competenze e motivazione, costruiranno – con me e con i nuovi manager e ricercatori che aggregheremo – una fabbrica del futuro, che produrrà un granulo mai fatto finora. Seguiteci, e vedrete”. È stato difficile il salvataggio dello stabilimento? “Siamo all’inizio della traversata, ma ognuno è al suo posto, concentrato e motivato, carico di speranza e di voglia di arrivare, siamo pronti per affrontare il viaggio, difficile e faticoso. Ma come abbiamo fatto in tante altre riconversioni, arriveremo carichi e più forti di prima. Devo ringraziare i lavoratori, i Sindacati, Unindustria, la Regione Lazio e la Ecolab Nalco stessa, che ha favorito la possibilità di dare una nuova chance allo stabilimento. È un progetto bellissimo e sarà un successo da raccontare, come Anagni, Gualdo Tadino, Roccasecca, Spilamberto, e tanti altri impianti che ho assistito per il salvataggio verso una nuova vita”. Dalla pietra ceramica, al biogas, alla bioplastica, dove vuole arrivare? “Voglio dare un piccolo contributo a migliorare il nostro mondo malato, e raccontare come l’uomo può salvare se stesso dagli errori che ha fatto in passato. La natura è il Creato, che va tutelato e preservato, ma l’uomo è stato dotato di intelligenza per risolvere i problemi e sopravvivere ai propri errori. Ecco, dobbiamo usare quella, l’intelligenza, e se necessario, dobbiamo riconvertire le nostre idee, le nostre categorie logiche, i nostri giudizi, i nostri comportamenti. Le nuove fabbriche, con nuovi processi produttivi e nuovi prodotti circolari, sono la prova che si può fare. Ma sono anche lo stimolo perché si deve fare. Non ci sono alternative e non c’è più tempo”.