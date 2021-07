Aprilia, in casa della ex con coltello e una tanica di benzina: arrestato

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato ieri, nella flagranza dei reati di atti persecutori, violazione di domicilio e porto abusivo di arma, un 58 enne originario della provincia di Roma. L’uomo si era introdotto nell’abitazione della ex convivente verso la quale era già stato sottoposto ad ordinanza di divieto di avvicinamento nel mese di ottobre 2020, brandendo una tanica di liquido infiammabile e un coltello della lunghezza di 27,5 cm.

L’intervento dei carabinieri ha impedito che l’uomo potesse cagionare ulteriore pericolo per l’incolumità della donna traendolo in arresto. L’uomo è attualmente ristretto in camera di sicurezza, per essere trasferito presso la casa circondariale competente.