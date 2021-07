Camminava in stato confusionale sui binari, soccorsa una 22enne a Latina

LATINA – Camminava in stato confusionale sui binari verso la stazione di Sezze, bloccando la circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli su entrambi i sensi marcia. E’ accaduto questa mattina all’altezza di Latina Scalo. Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nor sezione radiomobile del capoluogo su richiesta della centrale operativa. I militari hanno rintracciato una ragazza di 22 anni residente a Roma, che vagava effettivamente sui binari del treno in stato confusionale. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e portata all’ospedale Santa Maria Goretti. La circolazione intanto lungo la linea è rimasta bloccata per alcune ore fino all’allontanamento della giovane.