Controlli nel sud pontino, i Carabinieri denunciano 3 persone

TERRACINA – Oggi, a conclusione degli specifici servizi di controllo del territorio che si sono svolti a Terracina nel fine settimana, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori e al monitoraggio della circolazione stradale, i carabinieri della tenenza di Fondi, insieme ai colleghi della stazione di San Felice Circeo, hanno denunciato in stato di libertà tre persone. Si tratta di un 21 enne di Roma sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’ effetto di alcol, a cui è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo; un 20 enne di Fondi, che il 3 luglio scorso, è rimasto coinvolto in sinistro stradale con feriti mentre era alla guida di veicolo rifiutando di sottoporsi agli esami alcolemici, nei cui confronti si procedeva al ritiro della patente. E una 41 enne di Roma, che il 2 luglio scorso, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con feriti mentre era alla guida di veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cocaina).

Sono state inoltre controllate 797 persone e 504 automezzi; effettuati 29 accertamenti con precursori etilometrici. Sono stati segnalati all’autorità prefettizia: 2 persone trovate in possesso di 6.30 grammi di hashish; 2 persone sorprese alla guida della propria autovettura sotto l ’ effetto di alcol. Sono state ritirate 8 patenti ed elevate 29 multe per un totale di 2.990 euro.