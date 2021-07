LATINA – Un solo caso Covid registrato in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, nel comune di Cori. Lo segnala la Asl nel consueto bollettino. Uno anche il numero delle persone guarite, mentre sono zero sia i ricoveri che i decessi. Come di consueto si registrano molte meno vaccinazioni nella giornata di domenica, ieri infatti sono state 2839