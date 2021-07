Danneggiata la fontana di piazza della Repubblica a Terracina

TERRACINA – “Qualche irresponsabile ha voluto lasciare il segno della propria saggezza durante la festa per la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei, danneggiando la fontana di Piazza della Repubblica”. Con vera amarezza il sindaco di Terracina Roberta Tintari commenta i gravi danneggiamenti inferti alla storica fontana in occasione dei caroselli spontanei dello scorso 11 luglio. “Divelto lo sportello di accesso all’impianto, danneggiato gravemente il motore, tagliati i tubi dell’impianto idrico e imbrattato di vernice spray il bordo della fontana. Ora questi danni, che ammontano a diverse migliaia di euro, sono a carico dei cittadini per colpa di qualche incivile. È inaccettabile – prosegue il sindaco – quello che è accaduto e lo è altrettanto il tentativo da parte di qualcuno di giustificare questi atti delinquenziali come lo sfogo dopo le chiusure dovute alla pandemia. Dispiace per tutti coloro che sono scesi in strada per manifestare semplicemente la propria gioia e per uno dei punti più belli di Terracina, posto all’ingresso della città, spesso oggetto di ‘cartoline’ e meta di turisti i quali, soprattutto di sera, con i getti d’acqua colorati, scattano foto e girano video suggestivi. Temo che i tempi per il ripristino non saranno brevi perchè la ditta che dovrà provvedere ad una riparazione così seria del motore ha sede nel Nord Italia. Speriamo di poter restituire il prima possibile la fontana alla sua piena efficienza e Piazza della Repubblica alla sua straordinaria bellezza”.