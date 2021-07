Disperse sulla cima “Nardi”, due ragazze salvate dai Vigili del fuoco

BASSIANO – Soccorso a persona ieri nel tardo pomeriggio a Bassiano dopo una richiesta di aiuto al 115 arrivata ai Vigili del fuoco del comando di Latina. La segnalazione riguardava due ragazze, di Anzio e Latina, che avevano perso l’orientamento sul monte Semprevisa sulla cima “Nardi”. Subito è stata inviata sul posto una squadra territoriale dei Vigili del fuoco e intanto è stato attivato un elicottero. Le ragazze erano in una zona impervia ma comunque visibili. In buone condizioni di salute e in costante contatto telefonico con gli operatori di Sala. Fondamentale è stato il loro contributo nell’inviare le coordinate esatte. Necessario e fondamentale l’arrivo sul posto del *Drago VF140*, del reparto Volo di Ciampino, che ha provveduto al recupero delle due ragazze per trasferirle in zona sicura.