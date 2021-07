LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada di Tor Tre Ponti a Latina questo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento e secondo le primissime informazioni, una moto è finita contro un tir. Sul posto si trova la Polizia Stradale, la Volante e i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del centauro. Al momento si registrano lunghe code.