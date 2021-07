Incidente a Tor Tre Ponti, morto il centauro

LATINA – Non ce l’ha fatta il centauro finito contro un tir oggi pomeriggio sull’Appia all’altezza di Tor Tre Ponti. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale il maxi scooter è finito contro il mezzo articolato e nonostante l’intervento dell’eliambulanza per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, oltre alla stradale ci sono gli agenti della Squadra volante e i Vigili del fuoco. La strada è al momento chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.