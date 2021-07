La Benacquista Assicurazioni rinnova l’accordo con coach Giuseppe Di Manno

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha rinnovato l’accordo con coach Giuseppe Di Manno, che rivestirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra nerazzurra nel campionato di Serie A2 anche per la stagione 2021/22.

Per il tecnico nativo di Fondi è il decimo anno in casa Latina Basket ed è con grande energia che sta lavorando insieme al capo allenatore Franco Gramenzi e alla dirigenza latinense in questi mesi di programmazione e preparazione alla nuova avventura del club pontino nella seconda serie nazionale: «Dopo le ultime due stagioni in cui anche il movimento cestistico ha risentito in modo significativo della pandemia, poter pensare, programmare e organizzare il lavoro per la prossima stagione sportiva, che speriamo possa essere disputata in un clima di auspicata normalità, è fonte di nuovo ed ulteriore entusiasmo per tutti noi – dichiara coach Di Manno – Ringrazio, ovviamente, il Presidente Commendator Lucio Benacquista e tutta la famiglia Benacquista, oltre al General Manager Mariano Bruni e coach Gramenzi per la rinnovata fiducia e spero di poter continuare a dare un apporto positivo al percorso iniziato nel 2011, affinché questa società possa assumere sempre maggiore importanza nel panorama cestistico nazionale».

Nel corso della sua collaborazione con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, coach Di Manno, contestualmente al ruolo di vice allenatore della prima squadra (fin dal 2012) è stato anche Responsabile del Settore Giovanile (sia nell’annata 2011/12, che nella stagione appena conclusa) e ha svolto costantemente un notevole e importante lavoro con il settore giovanile, occupandosi prevalentemente dei gruppi Under 18 e Under 20, con cui nella stagione 2017/18 ha ottenuto l’ammissione alle Finali Nazionali di Vicenza.

La stagione 2021/22, invece, lo vedrà dedicarsi esclusivamente alla prima squadra, al fianco di coach Gramenzi: «La conferma nel nostro staff di Giuseppe non può che soddisfare tutti noi – asserisce il capo allenatore della Benacquista – Le sue capacità e competenze arricchiscono quotidianamente tutto il lavoro del nostro staff, quindi siamo ben felici di continuare a collaborare con lui e un grande “in bocca al lupo” per il futuro».

A coach Giuseppe Di Manno va un rinnovato, caloroso e sincero in bocca al lupo, per il proseguimento dell’avventura con la grande famiglia nerazzurra, anche da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.